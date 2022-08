Caro energia, Tajani: "Tagliare le bollette senza imporre nuove tasse alle imprese"

globalist

31 Agosto 2022 - 09.57

Preroll

Antonio Tajani è intervenuto a proposito della proposta di un’ulteriore tassa sugli extra-profitti per gli operatori energetici. Secondo il coordinatore di Forza Italia, “il problema non si risolve con l’aumento delle tasse, bisogna trovare un accordo con le industrie”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“È un falso problema sbandierato dalla propaganda di sinistra. Il vero problema è il prezzo del gas”. Secondo Tajani il price cap “è il principale antidoto, anche perché veicola un messaggio necessario alla Russia: non può essere solo Mosca a decidere il prezzo del gas. È giusto che l’Europa sia solidale con Italia e Germania, i Paesi cioè che stanno pagando di più l’attuale situazione di crisi energetica”.

Middle placement Mobile

“Tuttavia il blocco del prezzo del gas non basta: sono anche necessari ristori per famiglie e aziende”. Ritiene che il premier Draghi debba muoversi subito, senza aspettare l’Europa: “È chiaro che il governo deve intervenire subito e fare un decreto per affrontare la crisi senza nuove tasse”.