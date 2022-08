Boldrini a Giorgia Meloni: "Sul sessismo degli esponenti di Fratelli d'Italia batti un colpo"

globalist

31 Agosto 2022 - 15.38

Preroll

Parlare del sessismo a destra è come parlare di pallone al circolo dello sport o di doppiette al bar dei cacciatori. Ma tant’è.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Centinaia di donne democratiche hanno scritto una lettera a Giorgia Meloni, nella quale la chiamano in causa per le offese di stampo sessista a Marianna Madia e a me da parte di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. Ci dica, Giorgia Meloni, perché non ha ancora espresso ferma condanna per questi episodi”.

Middle placement Mobile

Ad affermarlo in una nota Laura Boldrini, deputata del Pd.

Dynamic 1

“La violenza – aggiunge l’ex presidente della Camera – ha tanti volti, di fronte a quella verbale che arriva da esponenti di un partito con a capo una donna ti aspetti che ci sia attenzione. La presidente di Fratelli d’Italia, quando avverte il sessismo su se stessa lo denuncia e richiede che ci sia una reazione. Ma quando invece viene esercitato da esponenti del suo partito contro le avversarie politiche, resta in silenzio”. “Giorgia Meloni, batti un colpo”, conclude Boldrini.