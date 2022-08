Berlusconi detta la linea della destra: "Senza Forza Italia non si governa"

globalist

31 Agosto 2022 - 10.15

Preroll

Silvio Berlusconi ha indirettamente confermato la dipendenza di Giorgia Meloni dalla sua figura. L’ex Cavaliere ha sottolineato come il centrodestra “vincerà perché Forza Italia ne fa parte. Senza di noi non vi sarebbe centrodestra”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Vi sarebbe una destra democratica, come c’è in altri paesi, che raccoglierebbe un numero importante di voti, ma insufficiente a governare. Noi siamo i garanti del profilo liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantico del futuro governo. Siamo il centro, quello vero, quello del Partito popolare europeo che orgogliosamente rappresentiamo in Italia”.