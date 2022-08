Salvini il fan di Putin insiste nelle sue litanie anti-sanzioni: "Mosca ci sta guadagnando..."

globalist

30 Agosto 2022 - 19.56

Salvini il fan di Putin continua con la sua litania, ossia che con le sanzioni la Russia ci sta guadagnando e l’Europa e l’Italia rimettendo.

Una posizione – per una coincidenza – allineata con i desiderata di Mosca che da una parte si vanta di essere più ricca per le san Lioni e dall’altra ogni volta preme perché le sanzioni siano tolte.

Ma Salvini non molla e vedrete che per tutta la campagna elettorale continuerà a fingere di preoccuparsi dei nostri problemi e dall’altra ripeterà posizioni politiche congeniali a Mosca.

«L’Ucraina va protetta e difesa in ogni maniera possibile ma se sanzioni qualcuno e invece di punirlo punisci te stesso qualcosa non va. Penso che ripensare questo sistema sia da persone normali. Cambiamo sanzioni, obiettivo, perché così non funziona. L’Europa sta sanzionando se stessa».

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della registrazione della puntata di `Porta a Porta´ che in onda su Rai1.