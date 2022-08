Paglia (Si): "Rateizzare le bollette? Inutile. I padroni dell'energia restituiscano gli extraprofitti"

globalist

30 Agosto 2022 - 14.14

Giovanni Paglia, responsabile economia di Sinistra Italiana, capolista alla Camera per l`Alleanza Verdi Sinistra in Emilia Romagna, ha commentato la possibilità che il governo permetta la rateizzazione delle bollette in vista dei rincari dei prossimi mesi.

“Pare che fra le misure allo studio del governo ci sarebbe la possibilità di rateizzare le bollette. Ma non capiscono nemmeno che se guadagni 1.200 euro al mese, non cambierebbe nulla a famiglie e imprese farsi strangolare un po’ alla volta o in una botta sola?”.

“Bisogna prendere i padroni dell’energia, farsi restituire i 50 miliardi degli extraprofitti e usarli per le bollette degli italiani. Ora, non domani.”