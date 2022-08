Letta incalza la destra sulle interferenze di Mosca: "Non si può essere patrioti e amici della Russia di Putin"

globalist

30 Agosto 2022 - 19.29

Tutti lo sanno che quando si parla di Putin a destra tacciono perché l’hanno idolatrato per anni e adesso non hanno né il coraggio, né la voglia e né la possibilità di attaccare duramente il dittatore guerrafondaio.

«Non è possibile che le nostre elezioni siano influenzate da una potenza straniera ostile come la Russia di Putin. Noi siamo coerenti, seri e lineari. La destra italiana è drammaticamente ambigua. Non si può essere patrioti e essere amici della Russia di Putin». Lo dice Enrico Letta in un video pubblicato sui social del Pd.

I rischi di bancarotta

«L’ultima volta che la destra ha governato l’Italia, mi riferisco a Berlusconi, Tremonti e la Meloni, erano tutti insieme al Governo, il nostro paese era entrato praticamente in bancarotta. Furono costretti a dimettersi per la situazione insostenibile».

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, durante il tour elettorale in Veneto. «Sono fermamente convinto – ha aggiunto – che le nostre proposte, legate ad una continuità di lavoro con il programma del Governo Draghi, siano molto più efficaci rispetto a quelle che il centrodestra sta facendo».

«Le nostre proposte – ha proseguito il segretario Dem – sono quelle di un’agenda sociale molto più forte rispetto agli altri, in particolare sono concentrate sulle riduzioni del tasse sul lavoro, che significa dare più soldi in busta paga ai lavoratori». «La riduzione fiscale è quella più giusta, perché è la più equa», ha concluso Letta.