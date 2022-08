Di Maio sfida la destra: "Meloni commissariata da Berlusconi e Salvini, la faranno cadere"

globalist

30 Agosto 2022 - 15.07

Preroll

Luigi Di Maio, in un’intervista a SkyTg24, ha parlato della coalizione di centrodestra. «Giorgia Meloni appare commissariata da Salvini e Berlusconi, il che significa che avremo un governo che guarderà a Putin e quindi niente tetto Ue al prezzo del gas né commissione di inchiesta sui rapporti con la Russia e che chiederanno di rinegoziare il Pnrr, il che ci isolera’ in Europa. È una coalizione contraddittoria, sono una coalizione di irresponsabili, hanno buttato giù Draghi nel momento più difficile» per il Paese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Vogliono lo sfizio di governare un anno, sfasceranno i conti, e poi Salvini e Berlusconi lasceranno Meloni e quindi dovremo richiamare un altro tecnico per rimettere in ordine i conti: io sono molto preoccupato, ad esempio se dicono rinegoziamo il Pnrr significa perdere 230 miliardi di euro».