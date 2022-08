Caro bollette, Di Maio: "A rischio 120mila imprese, servono 13 miliardi per abbattere i costi"

globalist

30 Agosto 2022 - 14.59

Luigi Di Maio, in un’intervista a Sky Tg24, ha parlato del caro bollette e delle misure che il governo dovrà adottare per mitigarne gli effetti.

«I 13 miliardi di euro che servono per il taglio dell’80% del prezzo delle bollette è un costo che ci possiamo permettere perché lo Stato sta incassando di più dall’Iva con l’inflazione. Il tema vero non sono i 13 miliardi ma impedire che le imprese chiudano: abbiamo il rischio che oltre 120mila imprese a causa del caro energia rischiano di chiudere, la nostra proposta è che appena si insedia il nuovo Parlamento si approvi un decreto taglia bollete in modo che fino a dicembre l’80% del costo delle bollete viene pagato dallo Stato. È una misura che costa 13 milairdi di euro», misura da varare adesso «in attesa del tetto europeo al gas».