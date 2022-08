Roberto Fico: "Per M5s è un buon momento, i sondaggi ci danno in crescita"

globalist

29 Agosto 2022 - 18.50

Preroll

M5s allo sbando dopo le scissioni e dopo le scoppole elettorali? M5s partito di Conte che ha smarrito la sua identità? Roberto Fico non è d’accordo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sento, devo dire con onestà intellettuale, che è un buon momento per il Movimento 5 stelle. Un movimento in cui ci sono squadre più compatte, si sta ripartendo in modo forte, si ha una visione più coerente di Paese, vengono portate all’attenzione tematiche importanti e abbiamo ingressi che nessuno può dire non siano importanti, da Federico Cafiero de Raho a Scarpinato, a Dario Vassallo”.

Middle placement Mobile

Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, interpellato a Napoli a margine della presentazione delle liste del M5s per le prossime Politiche.

Dynamic 1

Secondo la terza carica dello Stato, i pentastellati stanno “aumentando la capacità di attrazione, competenza e io credo di coraggio. Siamo ancora qui, stiamo bene, in salute, andiamo avanti”. “In Italia – ha proseguito – i sondaggi tutti ci danno in crescita, ci dicevano che eravamo morti. La verità è che tutti vogliono sempre un movimento debole, che muore perché siamo comunque liberi, fuori da un meccanismo e da un sistema e possiamo intervenire veramente sulle cose che contraddistinguono il Movimento”.

In merito, poi, alle previsioni di voto a Napoli e in Campania, Fico ha detto: “Io vivo a Napoli, sono campano, giro il territorio. Pancia a terra vi dico che il Movimento farà un ottimo risultato in Campania, sono sicuro e farà un ottimo risultato a Napoli e in provincia. Abbiamo dato tanto a questo territorio e questo territorio ha dato tanto a noi, lo vedo girando per strada l’affetto che c’è nei miei confronti e anche del Movimento e del lavoro svolto”.

Dynamic 2

Nel corso del suo intervento, il presidente della Camera aveva poi ricordato: “Siamo consapevoli della visione di Paese che vogliamo portare avanti e siamo consapevolissimi dell’importanza del Sud all’interno del sistema Paese. Nel 2018 fui candidato nel collegio uninominale che comprendeva i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, ho raccolto oltre il 50% di preferenze e sono stato eletto all’uninominale. Oggi in quel collegio è candidato Sergio Costa e per me è un grande onore e un grande piacere. Lavoreremo insieme”, ha assicurato riferendosi all’ex ministro dell’Ambiente.