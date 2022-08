Mirabelli (Pd): "La destra non vuole combattere mafie e evasione fiscale"

globalist

28 Agosto 2022 - 14.09

Franco Mirabelli, Capogruppo Pd in Commissione Parlamentare Antimafia e candidato al Senato in Lombardia, si scaglia con un post su Facebook contro le proposte della destra in merito al fisco.

«L’altro giorno Salvini ha proposto di alzare il limite per l’uso dei contanti e oggi Berlusconi propone di consentire l’avvio di una società semplicemente inviando una raccomandata. La destra italiana è ossessionata dall’idea di limitare la tracciabilità dei capitali, unico sistema per combattere il riciclaggio e l’evasione fiscale».

Mirabelli continua: «La trasparenza su chi possiede le società e sulla provenienza degli investimenti è decisiva per combattere l’illegalità e mettere in sicurezza i soldi del Pnrr. Dopo la proposta di cancellare lo scioglimento dei Comuni per mafia, con queste due proposte la destra italiana rischia di ridimensionare le norme che servono a contrastare la criminalità organizzata».