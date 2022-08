Derby tra reazionari: Meloni e Salvini a Messina nella stessa ora ma in luoghi diversi

globalist

28 Agosto 2022 - 12.33

Preroll

Domani i due leader di destra Matteo Salvini e Giorgia Meloni saranno entrambi in campagna elettorale a Messina per le Politiche e le regionali in Sicilia: allo stesso orario, ma in posti diversi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il leader della Lega sarà al ristorante `Marina del Nettuno´, in viale della Libertà, mentre la leader di FdI sarà al mercato Vascone. La giornata dei due esponenti politici proseguirà in Sicilia. Entrambi avranno incontri alle 18: ma Giorgia Meloni sarà alle Ciminere di Catania, mentre Matteo Salvini è atteso al Mercato dei Fiori di Scicli, nel Ragusano.

Middle placement Mobile

Meloni e Salvini non si sopportano. In questi mesi hanno fatto a sportellate e non si fidano l’uno dell’altra. Pronti a dare il colpo di grazia all’altro, da buoni sovranisti. Ma hanno un patto elettorale…