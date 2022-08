Conte: "La destra non si sconfigge agitando lo spauracchio fascista"

globalist

28 Agosto 2022 - 11.49

Il leader del M5s, Giuseppe Conte, si esprime sull’ascesa della Meloni: “Io credo che la destra debba essere sconfitta sulle proposte e non agitando lo spauracchio di una nuova ‘Marcia su Roma’”.

Conte ha poi precisato: “Meloni si è prodigata molto per accreditarsi a livello internazionale, togliendosi di dosso gli imbarazzi di gioventù. Quando ero premier mi sono confrontato varie volte con la leader di FdI, ma sono assolutamente convinto che il suo modo di essere patriota è solo apparentemente proteso a difendere gli interessi nazionali. In realtà, in tutti i passaggi più significativi, ha sempre fornito risposte inadeguate, che se applicate avrebbero pregiudicato l’interesse nazionale”.

“Di Maio? Ormai è diventato un Ogm” – La scissione con Di Maio “sinceramente ci ha favorito. Abbiamo registrato un boom di iscrizioni e un rinnovato entusiasmo, ma soprattutto questa scelta ha contribuito a un grande chiarimento politico interno”.

“La separazione è stata inevitabile dopo averlo visto all’opera, intento a rinnegare tutte le battaglie e alla ricerca disperata di una nuova collocazione politica. Di Maio è ormai diventato un Ogm, un organismo geneticamente modificato”.