Berlusconi, l'alibi della lotta alla democrazia per favorire furbi e abusi edilizi

28 Agosto 2022 - 10.24

Il giochetto è sempre lo stesso: puntare l’indice contro le lentezze della burocrazia (che ci sono) per invocare però un male peggiore, ossia favorire abusi e furbi che senza regole e restrizioni potrebbero fare il bello e cattivo tempo.

“Ieri, vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi, vi parlo di un’altra riforma fondamentale: la riforma della burocrazia, una riforma indispensabile, affinché l`Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi”.

Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua consueta “pillola” programmatica pubblicata sui suoi canali social.

“Chi vorrà aprire un`azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma – è la promessa dell’ex presidente del Consiglio – potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al Comune, o alle altre Istituzioni interessate e si potrà partire subito con i lavori. Naturalmente rispettando le leggi in vigore. I controlli verranno solo effettuati a posteriori e qualora dovesse trovarsi qualcosa che non è conforme alla legge, l`interessato avrà a disposizione un tempo ragionevole per mettere tutto in regola. Se questo non dovesse avvenire, saranno comminate delle sanzioni, proporzionate alla gravità della violazione”.

Secondo il leader azzurro “l`Associazione italiana costruttori ha valutato che con questa riforma l`edilizia potrà ripartire e si creeranno addirittura 800.000 posti di lavoro in più. Domani, vi parlerò di un`altra grande riforma, quella del fisco e vi illustrerò la nostra flat tax. Ma, per riuscire a realizzare tutte queste innovazioni, dobbiamo avere il vostro supporto.

Dobbiamo fare di Forza Italia il partito più importante della nostra coalizione. Quindi, il 25 settembre, dovete andare a votare e dovete votare per noi, per Forza Italia!”, ha concluso Berlusconi.