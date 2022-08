Salvini (quello che non ha mai querelato Savoini): "Querelo chi dice che sono al servizio dei russi"

globalist

27 Agosto 2022 - 21.59

Preroll

Querelare cosa? Uno che ha fatto l’uomo sandwich di Putin per anno? O uno che non ha mai querelato il suo amico e compagno di partito Savoini beccato all’hotel Metropoli di Mosca a promettere posizioni filo-Mosca della Lega e dei partiti di estrema destra mentre si discuteva di una commissione per una fornitura di petrolio?

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Io ho sempre difese l’interesse nazionale del mio Paese, in Italia e all’estero. Ultima volta che sono andato a Mosca ci sono andato da ministro. Da oggi querelo chiunque dica che io sono al servizio dei russi, perché io sono esclusivamente al servizio del popolo italiano e mi sono rotto le scatole di questa gente che ha tempo da perdere e apre la bocca solo per darle fiato… E questo vale per Saviano, per Letta, per Di Maio, per Renzi, per Calenda.. Contestatemi su flat tax e altro ma non su questo…».

Middle placement Mobile

Lo ha detto Matteo Salvini ospite della kermesse di `Affariitaliani´ a Ceglie.

Dynamic 1

Assolutamente no: l’informazione e la politica ha il diritto dovere di ricordare che tutte le posizioni prese da Salvini dopo l’invasione del 24 febbraio dell’Ucraina sono state politicamente ambigue: non ha mai condannato direttamente Putin e il suo regime chiamandoli per nome, mentre la Lega votava i provvedimenti del governo Draghi nello stesso tempo lui parlava contro l’invio della armi all’Ucraina, contro le sanzioni e contro l’allargamento della Nato a Finlandia e Svezia. Tutte posizioni legittime. Ma tutte posizioni nella direzione auspicata da Mosca. E siccome le leggi di Putin non sono ancora in vigore in Italia sottolineare queste incongruenze politiche è doveroso