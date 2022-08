Elezioni, Salvini nega le inteferenze russe: il fan di Putin che altro poteva dire?

globalist

26 Agosto 2022

Salvini il fan di Putin continua a negare le interferenze russe sul voto italiano come su tutti i voti europei che ci sono stati negli ultimi anni.

In Realtà Putin ha sempre favorire l’estrema destra e più in generale tutti i partiti euro-scettici perché a lui un’Europa divisa e meno forte fa comodo.

La prima dichiarazione di Letta stamattina: `la Russia influirà sul voto italiano e i russi convinceranno gli italiani a votare Lega´. Non se qua abbiate dei russi a Picerno, non so se vi telefonino di notte da Mosca, da San Pietroburgo, `vota Salvini, vota Salvini, vota Salvini´. Secondo me voi voterete in base alla vostra sensibilità e alla vostra convenienza, perché il voto è anche una scelta di vita: tu puoi scegliere se pagare la tassa patrimoniale se ti sei comprato due casette con i tuoi risparmi o la flat tax al 15 per cento».

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Picerno, in provincia di Potenza.

Ovviamente Salvini ha distorto le parole di Letta e negato la realtà. Ma non parlate di Russia con Salvini…