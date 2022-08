Salvini e la gara della destra a chi offre di più: "Via l'iva su pane, pasta, frutta e verdura"

globalist

25 Agosto 2022 - 11.06

Matteo Salvini è a Frosinone, per un comizio elettorale. Dal palco, il leader della Lega ha rilanciato la proposta di azzerare l’iva su pane, pasta e verdura. In una gara, nel centrodestra, a chi offre di più.

“Il primo provvedimento che stiamo provando a portare a casa ancora con questo governo in carica è l’azzeramento dell’Iva, che oggi è al 5%, su pane, pasta, riso, latte, frutta e verdura. Se uno vuole mangiare caviale e champagne, se lo può permettere. Se uno non ce la fa e vuole mettere insieme un piatto di pasta al pomodoro, un po’ di frutta e un po’ di verdura per il figliolo, magare il 5% di Iva sul pane, sul latte e sulla frutta in questo momento è impossibile per molti”.

“Lasciamo che gli altri parlino dei massimi sistemi, Calenda, Di Maio, Renzi, Letta, Speranza, Bonino, noi ci occupiamo di vita reale, di tasse, di lavoro e di pensioni”.

“Noi non abbiamo candidato i vip. Ho visto che il Pd candida i televirologi, quelli che per gli anni di lockdown andavano in televisione e non ne azzeccavano una. Noi candidiamo donne e uomini normali che in Parlamento sapranno esattamente cosa fare. Sotto voce, viva Frosinone, viva la Lega e fra un mese andiamo a vincere e prendiamo per mano a questo Paese”