Forza Nuova è fuori dalle elezioni: i neofascisti non riescono a raccogliere abbastanza firme

25 Agosto 2022 - 12.26

Forza Nuova non correrà per le prossime elezioni, per la prima volta dal 2001. Non sono state raccolte le 36mila firme necessarie per partecipare alle elezioni del 25 settembre. Il partito di estrema destra è fuori per la prima volta da quando si presenta alle politiche (2001).

“Esattamente come prevedevamo, nelle ultime ore le Corti d’Appello hanno estromesso Forza Nuova-Apf dalle imminenti elezioni dopo aver stravolto, con una legge elettorale scritta male e pensata peggio, la legge che aveva consentito ad FN di presentarsi alle ultime elezioni europee”. Lo afferma Roberto Fiore, leader del movimento di estrema destra, che non si arrende: “Presenteremo i ricorsi”.