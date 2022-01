Funerale nazista, la rabbia di Fiano (Pd): "Migliaia di morti per quella bandiera di m**da, noi non dimentichiamo"

globalist

11 Gennaio 2022

Il deputato Emanuele Fiano, in riferimento al vergognoso funerale di Alessia Augello, militante di Forza Nuova, dove la bara è stata avvolta in una bandiera con la svastica, ha scritto un messaggio molto duro su Facebook, che condividiamo:

“Se pensate che a poco a poco ci abitueremo vi sbagliate. Se pensate che saremo indifferenti vi sbagliate. Se pensate che lasceremo correre vi sbagliate. Migliaia e migliaia di italiani sono morti per colpa di quella bandiera di m. simbolo della vostra nostalgia degli assassini nazisti. Migliaia di ebrei italiani sono stati deportati e poi gasati nei campi di sterminio per colpa di quella bandiera di merda”.

“Migliaia e migliaia di morti hanno fatto si che la nostra Costituzione vietasse il fascismo degno alleato di quella bandiera di merda. Noi non dimentichiamo, noi non scusiamo, noi non perdoniamo gli assassini nazisti, l’ideologia nazista, i crimini nazisti. In Italia non dovrebbero essere permesso ostentare quella bandiera nel 2022 davanti alla Chiesa di Santa Lucia a Roma per un funerale. La pietà per i morti non può cancellare la storia e la Legge. Perlomeno da noi del Pd sarete denunciati”.