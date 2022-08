Salvini ammansisce i tradizionalisti di Verona: "Utero in affitto fuorilegge a livello internazionale"

globalist

23 Agosto 2022 - 11.16

Matteo Salvini ha indossato i panni dell’oltranzista religioso, per catturare i voti dei tradizionalisti. A margine di un dibattito dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà al Meeting di Rimini, Salvini si è scagliato contro le maternità surrogate e la pratica dell’utero in affitto

.”Alcune pratiche come l’utero in affitto credo che debbano essere messe fuori legge sia a livello nazionale che internazionale”.

“I cattolici sono maturi di scegliere alle prossime elezioni chi votare a prescindere dalle polemiche che fanno i giornali – ha detto Salvini a chi gli chiedeva dell’utilizzo di temi e oggetti ‘sacri’ nella sua campagna elettorale -. Io cerco di applicare i valori in cui credo nella mia vita personale e in politica a partire dal rispetto della vita. Credo che i Centri di aiuto alla vita siano la cosa più bella che ci sia nel nostro Paese. Poi credo nella famiglia, nel volontariato e nella sussidiarietà”.

“Credere – ha concluso il segretario della Lega – non è esclusiva di nessuno. E’ la cosa di più bella che ragazzo o ragazza possa fare. Non voglio insegnare niente a nessuno”.