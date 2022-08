Paola Boldrini (Pd) "Il tweet della destra sulla devianze è offensivo: mette insieme patologie e comportamenti violenti"

globalist

22 Agosto 2022 - 19.37

La destra è destra. E hanno le pretese di liberare gli italiani dalle devianze che per loro sono anche l’obesità e l’anoressia, come se non fossero problemi con i quali si confrontano le famiglie e le persone interessate.

«Il tweet con l’elenco delle devianze (droga, alcolismo, tabagismo, ludopatia, autolesionismo, obesità, anoressia, bullismo, baby gang, hikikomori) che poi Meloni ha cancellato, forse per un rigurgito di consapevolezza, è agghiacciante. Mette insieme patologie, disagi e comportamenti violenti. Non rispetta le persone, le offende. Lo sport è una cosa seria, non uno strumento con cui si `raddrizza´ chi è considerato fuori dalla normalità, perché commette reati o, peggio, perché ha dei problemi di salute. È necessaria più prevenzione e supporto a chi ha dei disagi e ben venga lo sport, ma da solo non può aiutare le persone se non c’è una vera presa in carico e inclusione sociale».

Lo dice la senatrice del Pd Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità.