Meloni pubblica il video di uno stupro e scatta la rabbia: "Vergognati, intervenga la polizia postale"

22 Agosto 2022 - 10.03

Il terribile stupro da parte di un 27enne richiedente asilo ai danni di una 55enne Ucraina, avvenuto ieri a Piacenza, è finito in maniera grottesca al centro della propaganda politica.

Giorgia Meloni, infatti, ha avuto la brillante idea di condividere le agghiaccianti immagini della violenza sulla donna sui propri canali social, per radicalizzare ancora di più la propria campagna elettorale.

E mostrare il video di una donna violentata, per accaparrarsi voti, è un comportamento che parla da solo. Tra le tantissime critiche piovute sulla leader di Fdi, anche quelle di Letta e Calenda. Il segretario dem ha definito “indecente” la scelta di Meloni.

“Faccio appello a tutti: stiamo nei limiti della decenza, il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è indecente. Il rispetto delle persone viene davanti a tutto”.

Gli fa eco Carlo Calenda: “Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati”.

Questo, invece, uno dei tanti commenti di utenti comparsi in queste ore sui social: “Giorgia Meloni fa pubblicare il video di un richiedente asilo che violenta a Piacenza una donna ucraina. Visto i richiedenti asilo? Non paga, manda un abbraccio alla vittima, mentre la espone alla vergogna moltiplicata per milioni del digitale. E manca più di un mese al voto”.