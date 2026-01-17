Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

17 Gennaio 2026

ATF

Siamo entrati nel mondo dello stupro istituzionalizzato

Trump, come molti potenti del mondo, è uno stupratore seriale che governa il mondo come uno stupratore, portato da una dottrina che giustifica e legittima la presa del potere dei forti sui deboli, e quindi lo stupro in quanto tale

Soloviov spiega che se la sicurezza nazionale implica per gli USA la necessità di sequestrare la Groenlandia, e questa necessità, non la mette in discussione, nonostante le minacce che Russia e Cina dovrebbero imporre su quel territorio NATO, la sicurezza nazionale russa chiede di distruggere l’ Ucraina indipendentemente, da quello dei nazisti Atlantide, e questa guerra è quindi del tutto giusta, ma la sicurezza nazionale chiede anche di difendere qualsiasi minaccia che possa insorgere altrove contro, dice:

“la Russia nella sua area di influenza” e soprattutto in Armenia e Kazakistan.

Per il Kazakistan, in ogni caso, non deve preoccuparsi, anche se la Russia, quella del colonialismo imperiale e sovietico, e quella di Putin, è considerata lì con sempre maggiore ostilità, perché il Kazakistan è completamente entrato nella zona di influenza cinese, per non dire che è entrato effettivamente in Cina.

Per l’Armenia è un’altra cosa: la minaccia è molto chiara.

La gente in Armenia continua a protestare contro la Russia. È già successo a loro, come avvertimento, quello che è successo alla Georgia.

Dato che è in gioco la sicurezza nazionale, non esistono più trattati internazionali, né trattati bilaterali, Soloviov persegue, poiché esiste un patto, teoricamente, di difesa reciproca tra Armenia e Russia.

Sappiamo bene che si tratta di un patto di fatto e che la Russia ha completamente lasciato l’Azerbaigian per eliminare la presenza millenaria armena a Karabakh.

La dottrina della sicurezza nazionale giustifica il prezzo da pagare per volersi rivolgere all’Europa: l’Armenia ha perso Karabakh,

la Georgia ha perso l’Abkhazia ed è diventata uno stato fantoccio.

Sarebbe dovuto essere lo stesso per Ucraina e Crimea: solo che l’Ucraina non ha capito l’allarme e c’era Maidan, la rivoluzione democratica. E così, in nome della sicurezza nazionale russa, cosiddetta per contrastare gli obiettivi della NATO, che, giustamente, ha sempre rifiutato l’adesione dell’Ucraina,

Putin ha lanciato questa guerra che dura, oggi, ma questo è un altro soggetto, per durare quella che i russi chiamano “la Grande Guerra Patriottica”, quella iniziata il 22 giugno 41, un nome che permette di dimenticare la guerra, a fianco dei nazisti guidati da Stalin contro la Polonia nel 39, e la guerra contro la Finlandia.

Ma quello che dice Soloviov è fondamentale: siamo entrati in un mondo dove non ci sono più trattati, né ONU, né confini ammessi.

Siamo tornati al mondo del potere puro, rapporto forza pura.

E anche di più. Siamo entrati nel mondo dello stupro istituzionalizzato.

Avevo parlato della “tchastouchk” che Putin aveva sfatato. sull’Ucraina, 8 febbraio 2022:

« nravitsa, ne nravitsa,

terpi, maïa krasavitsa »

“che ti piaccia o no/orso, bellezza mia”

Aveva detto sorridendo, con calma, e Macron non aveva battuto ciglio, non aveva fatto commenti, non aveva detto che questo tono era inaccettabile, in assenza di poter dire che era abietto.

La dottrina dello stupro eretta nel diritto internazionale per sostituire tutti gli altri.

Questa dottrina dello stupro applicata da Trump, che, lui stesso, è uno stupratore brevettato e che, ricordo, ha nominato ambasciatore in Francia un uomo che è stato prigioniero negli USA perché, tra le altre cose brutte, un pappone, un fornitore di prede sessuali.

E la Francia non ha rifiutato questa ambasciatrice, non ha protestato.

Sugli stupri, non metaforici, dello stesso Trump, con Epstein e senza Epstein, non ho bisogno di fare un disegno.

È uno stupratore seriale che governa il mondo come uno stupratore, portato da una dottrina che giustifica e legittima la presa del potere dei forti sui deboli, e quindi lo stupro in quanto tale.

Non parlerò qui della dottrina della sicurezza nazionale come espressa in Cina, o come espressa in Israele dal fascista di Netanyahu.

Di fronte a questo stupro, c’è la resistenza dell’Ucraina, e, dal 9 febbraio 22, ricordo, Zelensky aveva risposto, in russo, che, ovviamente, l’Ucraina è una bellezza, e ovviamente, ha una grande, grande pazienza, in russo è la stessa parola, sostenere e aspettare, ma Putin ha sbagliato con una sola parola: aveva detto la “mia” bellezza.

E no, l’Ucraina non sarebbe mai sua. Due settimane dopo, sappiamo cos’è successo.

Oggi la guerra è entrata in una nuova fase.

Putin ha capito che, militarmente, nonostante tutte le piccole avances, non avrebbe ottenuto nulla, perché la resistenza dell’esercito ucraino è troppo forte per essere spezzata a terra.

Ha capito anche che il suo tempo sta per scadere, perché l’economia russa è già caduta in recessione strutturale e che il medio mandato, a novembre, può risuonare il gelo di Trump, su questo, vedremo, insomma, è assolutamente necessario che, qui, ora, durante l’inverno, i colpi siano necessari dovrebbero essere decisivi, e dovrebbero essere effettuati, non in prima linea ma ovunque nel paese, che sia in tutte le città del paese, e soprattutto Kiev, rese inabitabili, che tutta la vita civile sia fermata per mancanza di elettricità, cioè riscaldamento e corrente d’acqua, se l’acqua corrente si ferma in pieno inverno, scoppiano tutte le tubature.

Da dove viene questa invenzione, ritenuta assurda, dell’attacco ucraino alla residenza di Putin a Valdai?

È stata, infatti, una provocazione del genere di Hitler contro la Polonia, per giustificare attacchi massicci, anche se i rifornimenti occidentali stanno diminuendo, e non possono comunque garantire una difesa totale.

Crimini di guerra in corso e postati.

Il freddo e la notte, che fanno parlare di evacuazione dell’intera capitale, 3 milioni di abitanti, nella città stessa. Ancora non ci siamo, ma questa è una minaccia esistenziale. E, anche in queste condizioni, ovviamente, la resistenza non si indebolisce, anzi.

Quando penso che oggi, per Trump, l’Ucraina sia un ostacolo alla pace.

E che la Francia, gloriosamente, manda 15 ufficiali in Groenlandia, per mostrare agli USA che, questa volta, non passeranno.

Ho parlato, molto spesso, dello stupro come arma di guerra, come arma di distruzione di massa, usato sistematicamente nelle carceri dittatura, in Russia, o oggi, in Iran, in Cina, o nelle carceri israeliane, e ovviamente la lista non è chiusa.

Vergogna e disgusto.

Per me, qui, questa forma di sopravvivenza, per dire.