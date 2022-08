Salvini spera che quelli che la Lega chiamava 'terroni' non abbiano memoria e si candida in Basilicata

globalist

20 Agosto 2022

La sua speranza è che i ‘terroni’ tanto disprezzati dalla Lega non abbiano memoria e siano pronti a votare quello che parlava male del Sus, chiedeva l’indipendenza della Padania e. Dava dei colerosi puzzolenti ai napoletano.

Adesso Matteo Salvini sarà candidato in Basilicata come capolista della Lega in Senato. Il segretario della Lega rivela la scelta e sottolinea che correrà nella stessa regione di Raffaele La Regina, leader del Pd lucano e candidato del Pd finito al centro delle polemiche per un post contro lo Stato di Israele.

Salvini ha fatto un po’ di bieca propaganda scegliendo di correre proprio nella Basilicata dove «si consuma il caso di La Regina» che «aveva scritto, nel corso degli anni, più di un post delirante contro Israele come questo: `In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perché proprio al mollicato?´. Frasi che hanno consentito a Raffaele La Regina di diventare una colonna del Pd in Basilicata e di correre per il Parlamento con l’applauso di Enrico Letta che lo aveva espressamente citato come esempio».

«Nella notte, La Regina ha fatto un passo indietro. Meglio tardi che mai – prosegue – grazie a chi, soprattutto sui social, ha alzato la voce per costringere il Pd a cambiare idea sul loro pupillo. Salgono così a tre, in una manciata di ore, gli addii a sinistra. Oltre a La Regina, ha rinunciato alla candidatura Francesco De Angelis e all’incarico di capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti. Gli ultimi due sono stati protagonisti di una violenta lite in mezzo alla strada con minacce di morte: hanno spiegato che tutto è partito per motivi calcistici. Voi ci credete?».

E voi ci credete che Salvini non ha mai querelato Savoini registrato mentre a Mosca chiedeva soldi promettendo in cambio una politica della Lega (e dei gruppi di estrema destra europea) pro-Russia? Ci credete? Sì: perché è vero. E perché. Salvini non l’ha mai querelato? Per bontà d’animo? O per cosa?

Ps: La Regina non ha fatto alcun passo indietro e sarà candidato. Chi crede a Salvini?