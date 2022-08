La Regina (Pd) ritira la candidatura per vecchie affermazioni discutibili: per Salvini e Meloni c'è stata l'amnistia

globalist

20 Agosto 2022 - 15.28

Il doppio standard: quando sei Salvini e dici che i napoletani che puzzano va bene, mica staremo a rinvangare il passato.

Quando sei Giorgia Meloni e dici che Mussolini è stato un grande politico e che tutto quello che ha fatto lo ha fatto per l’Italia, mica qui staremo a rinvangare il passato.

Ma per altri questa regola non vale. «Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perché questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo».

Lo scrive su Twitter il segretario regionale del Pd Basilicata Raffaele La Regina, indicato come capolista dem alla Camera nella sua regione, dopo le polemiche per il suo post sulla legittimità dello Stato di Israele.

Evidentemente le cose dette molti anni fa vanno bene se sei Salvini e Meloni, ma se non sei loro vanno male.