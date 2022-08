Boccia e il silenzio di Salvini su Medvedev: "Da lui solo battute sterili, così si rende complice"

globalist

19 Agosto 2022 - 11.17

“Le parole di Medvedev non sono solo un’ingerenza ma una vera e propria invasione nella nostra democrazia. Se Salvini non prende nettamente le distanze dai deliri di Medvedev, e non attraverso battute sterili, si rende suo complice”. Così Francesco Boccia, deputato e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria Pd, a Omnibus su La7.

“Non abbiamo ancora sentito dire da Salvini che il patto siglato da Lega e Russia unita nel 2017 è carta straccia, così come sono sempre più evidenti le coincidenze tra i biglietti aerei acquistati dall’ambasciata russa per Salvini a fine maggio per una presunta mediazione sulla guerra in Ucraina, il goffo rimborso e la scelta di luglio di far saltare il governo Draghi”, incalza l’esponente dem.

“Mi auguro che Salvini ritrovi presto la parola su questo tema e chiarisca da che parte sta, se con l’Europa che il Partito democratico vuole rafforzare sempre di più o con il progetto chiaramente anti europeo di Putin e dei suoi complici”, riprende Boccia. “Nonostante i tentativi di rassicurazione di FdI, la mancata presa di posizione di Salvini sulla Russia e l’imbarazzante silenzio sempre più assordante di Berlusconi, rendono il centrodestra non credibile. E sui rapporti con il regime di Putin e la collocazione del nostro Paese nel panorama europeo – conclude – non ci possono essere opacità”