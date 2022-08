La supercazzola di Salvini pur di non condannare Medvedev: "I problemi non sono i tweet di un russo ma le bollette"

globalist

18 Agosto 2022 - 19.44

La supercazzola di Matteo Salvini per non criticare e condannare le dichiarazioni minacciose e intimidatorie di Medvedev, che è il propagandista di Putin.

E questo la dice lunga sulle connessioni politiche che ci sono tra Salvini e la Russia di Putin ancora adesso.

E che ha detto Capitan Nutella: “I problemi degli italiani non sono i tweet di Letta o di un russo», ma «sono la bolletta della luce, il carrello della spesa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg4. «Votano gli italiani, non i russi o i cinesi, in base a quelli che sono i loro valori e i loro interessi. Non mi interessa fare polemiche con il resto del mondo». Ovviamente poteva dire che bollette e carrello della spesa sono più care per la guerra scatenata da Putin. Ma non lo ha detto.

Le centrali nucleari

L’unico modo per abbassare in futuro, non domani, ma nei prossimi anni le bollette della luce e del gas è riportare l’Italia nella modernità e modernità significa nucleare, pulito, sicuro di ultima generazione. Se qualcuno a sinistra dice di no al nucleare o non capisce o è in malafede». Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Tg4.