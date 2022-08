Crisanti nelle liste del Pd: "Onorato per la candidatura. Salvini? Non voglio fare polemica, ma ha fatto tanti sbagli"

globalist

16 Agosto 2022 - 10.22

Andrea Crisanti, il microbiologo tra i punti di riferimento del pubblico televisivo nei precedenti due anni di pandemia, è stato candidato dal Pd nella circoscrizione Europa. All’agenzia Agi, Crisanti ha parlato della sua candidatura.

“Io sono onorato di questa candidatura, condivido con il Pd valori ed esperienze sociali. Poi essere nella lista estero ha per me un valore simbolico incredibile: ho avuto uno zio emigrato, e grazie ai soldi che mandava ogni mese a mia madre mi ha permesso di studiare. In più ho passato 30 anni all’estero per lavoro e non è un caso”.

“Mi rifiuto di entrare in polemica personale con Salvini – spiega Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia molecolare all’Università di Padova – posso però criticare le sue scelte e tutti gli sbagli che ha cumulato sia in materia di sanità pubblica, sia sull’immigrazione, sia in politica economica”.

“Scenderò in campo e la mia idea è che bisogna combattere centimetro per centimetro questa destra: il Pd deve guardare alla società e dare risposte ai deboli e questo sarà il mio contributo. Bisogna spiegare che le tasse hanno un valore sociale, a esempio, e non bisogna avere paura di dirlo”.