Renzi non si fida di Meloni: "Ma quale fascismo, con lei ho paura del mio portafoglio"

15 Agosto 2022 - 09.40

Matteo Renzi ha parlato ai microfoni di Radio Leopolda, ovviamente dei temi legati alle prossime elezioni del 25 settembre.

“Non credo che la Meloni sia un pericolo per la nostra storia repubblicana, penso sia un pericolo per il portafoglio mio e dei miei figli. Non penso si possa continuare ad attaccare gli altri soltanto per le etichette che ci siamo fatti reciprocamente”.

“Per me era importante chiudere la partita per il terzo Polo” e in quest’ottica un passo indietro “l’ho fatto volentieri, sicuro che il nostro è un progetto che potrà andare avanti anch dopo il 25 settembre e dopo le elezioni potrà dare un tetto a molta gente”.

“Se volete la Meloni premier votate a destra, se volete Draghi premier votate noi”, dice a Radio Leopolda Matteo Renzi, leader di Iv. “Noi siamo l’unico voto utile – rimarca l’ex premier – non è utile un voto a quella indistinta miscellanea di partiti che sta sia a destra che a sinistra”.