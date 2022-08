Ceccanti (Pd) non si arrende: "Io fuori dalle liste? Vediamo quando saranno completate..."

globalist

15 Agosto 2022 - 09.46

Preroll

Aveva fatto discutere la possibile esclusione di Stefano Ceccanti dalle liste del Pd nel collegio di Pisa, in favore di Nicola Fratoianni. E’ stato lo stesso Ceccanti a provare a stoppare le voci, al momento non confermate.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Troverete in vari articoli della Rassegna articoli su di me. Non è questo – osserva deputato e capogruppo dem in commissione Affari costituzionali – il momento da parte di mia di fare commenti. Alla conclusione della formazione delle liste avrete mie spiegazioni trasparenti e complete, come è giusto che sia e come sono solito fare”, dice ancora il costituzionalista.