Letta: "Il presidenzialismo è un'idea del Msi di Almirante e non della Meloni"

13 Agosto 2022 - 11.42

Il segretario dem Enrico Letta, commentando quanto affermato Ieri da Silvio Berlusconi, afferma che la sua proposta muove «dentro una logica che non nasce dall’oggi ma che viene da lontano. Non è un’idea di oggi di Giorgia Meloni. Sono andato a ritrovarmi quali sono i progenitori di questa idea, in particolare il Congresso di Napoli del Movimento sociale italiano, relazione di Giorgio Almirante».

Almirante, incalza il segretario dem, «proponeva il presidenzialismo come viene proposto oggi da Fratelli d’Italia, rilanciato da Berlusconi, che ne aveva già parlato dalla sua prima campagna elettorale, riprendendo quindi questo filo». Letta si schiera contro quello che considera «un presidenzialismo che vuole sfasciare la nostra Costituzione, costruita intorno a un sistema completamente diverso», «un presidenzialismo – aggiunge – che non va bene per il nostro Paese, che ha bisogno di un Parlamento che sia al centro e sia in grado di unire, di rappresentare, di interpretare le diverse anime del nostro Paese».

La battaglia del 25 settembre – “Ancora di più dopo le parole di ieri di Berlusconi sul Quirinale e il presidente Mattarella è di tutta evidenza che le elezioni del 25 settembre hanno un valore storico. O si sta con noi da questa parte o si sta con la destra dall’altra. Sono certo che alle elezioni l’Italia non arretrerà, non tornerà indietro a quella destra che ha radici nel passato. Sceglierà il futuro, noi: l’Europa”. Lo ha affermato il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la direzione del Pd.