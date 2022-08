Elezioni, Schifani è il candidato della destra per la Regione Sicilia

globalist

12 Agosto 2022 - 14.06

Preroll

Renato Schifani è il candidato della destra per le elezioni a Governatore della Regione Sicilia. Ad annunciarlo è Ignazio La Russa, spiegando di aver “parlato con la Meloni che, nell’impossibilità di far convergere tutta la coalizione sul Presidente uscente Musumeci, ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra la rosa che il Presidente stesso gli ha proposto. Il nome individuato è Renato Schifani”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sono state lunghe le trattative nel centrodestra per scegliere il candidato governatore. Forza Italia e Lega avevano trovato l’accordo sul nome dell’ex ministra azzurra Stefania Prestigiacomo. E ne aveva dato notizia Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, ringraziando Berlusconi e Salvini. La Russa aveva già avvisato che “Giorgia Meloni non si sarebbe fatta imporre nomi” e che la scelta sarebbe stata “condivisa”. Il presidente uscente Nello Musumeci, la cui candidatura era sostenuta da FdI ma osteggiata dal resto dei partiti di centrodestra, si era invece già sfilato dalla corsa.