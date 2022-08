Berlusconi, attacco volgare a Mattarella: "Se passa il presidenzialismo deve dimettersi"

globalist

12 Agosto 2022 - 09.43

Berlusconi, quello che ha sdoganato i fascisti e quello che si presenta come il centrista moderato mentre in realtà è diventato il reggicosa della destra più indecente della storia repubblicana e, anzi, ne facilità i disegni di sovvertire la Costituzione che vanno avanti dai tempi della P2 di Licio Gelli.

Se entrasse in vigore presidenzialismo «Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo». Lo ha detto Silvio Berlusconi a Radio Capital. «Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali», ha aggiunto. Il presidenzialismo? «È un sistema perfettamente democratico. Se entrasse in vigore questa riforma, penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidente Mattarella per andare alle elezioni dirette del capo dello Stato», ha risposto l’ex premier.

L’attacco al Pd

Mi dispiace che la campagna del Partito democratico «sia cosi’ di basso profilo».

«Meglio – ha aggiunto – farebbero a parlarci dei loro programmi e delle loro idee, se ne hanno». Sul Pnrr, «abbiamo convenuto di andare avanti con l’attuazione di quanto previsto», ha precisato Berlusconi.

Nessuna vendetta

«Ho accolto la richiesta di essere candidato in prima persona, guiderò la campagna con la stessa dedizione di quando sono sceso in campo 28 anni fa».

«Rivincita? No, non penso alle vendette. Allora è stata la sinistra, io avevo una sentenza di frode fiscale di 7 milioni, quando avevo pagato 550 milioni di tasse. Hanno utilizzato la legge Severino in modo contrario alla Costituzione», ha spiegato il presidente di FI.