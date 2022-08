Appendino (M5s): "Pronta a candidarmi a Torino, con il Pd manteniamo gli impegni dove stiamo insieme"

globalist

12 Agosto 2022 - 17.10

Orta è tra coloro che sono rimasti nel M5s e hanno resistito alle scissioni che si sono susseguite a raffica come era normale che fosse in un Movimento che aveva messo dentro tutto e il contrario di tutto ma solo nel nome del vaffanculo. M5s ora si definisce progressista ma fino a poco fa si dichiarava né di destra e né di sinistra, come tutti i mezzi qualunquisti.

«Mi sono messa a disposizione candidandomi nella mia città, indipendentemente dalla minore o maggiore possibilità che il Movimento 5 Stelle ha di eleggere un parlamentare in questo seggio e sono pronta a fare le Parlamentarie».

Lo spiega in un’intervista l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlando delle candidature e delle elezioni.

«Da sindaca ho imparato quanto sia importante avere una solida rete nazionale per ottenere risultati per il tuo territorio – sottolinea – la linea 2 della metropolitana, le Atp finals, la cittadella dell’aerospazio e dell’automotive, sono alcuni esempi di risultati ottenuti grazie al rapporto con il governo. Ci ho riflettuto a lungo e ho deciso di rimettermi a disposizione sia della mia città che del M5S con rinnovato entusiasmo».

Parlando dei rapporti con il Pd rotti dopo la caduta del governo Draghi e di intese future dice: «Intanto manteniamo gli impegni dove governiamo insieme. Il dialogo non deve mai venire meno, ma le alleanze sono un’altra cosa. Il Pd ci ha chiuso la porta per mettersi nelle mani di Calenda ed ex Forza Italia e si è visto che successo sia stato».

Quindi prosegue: «Noi ci presentiamo da soli, mettendo in cima ad ogni cosa il nostro programma, assumendoci precisi impegni su cui essere giudicati dai cittadini».