globalist

11 Agosto 2022 - 14.16

Preroll

Carlo Calenda ha raggiunto un accordo elettorale con Matteo Renzi, Italia Viva e Azione correranno insieme in quello che è già stato definito come Terzo polo. Su twitter, l’ex alleato del Pd ha ringraziato il suo nuovo collega di coalizione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme per l’Italia sul serio”.

Middle placement Mobile