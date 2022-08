Elezioni, Salvini: "La patrimoniale di Letta va bene in Venezuela. Noi faremo il Ponte sullo Stretto"

globalist

10 Agosto 2022 - 10.17

Preroll

Matteo Salvini, ospite di Radio Libertà, ha risposto alle critiche della coalizione di centrosinistra in merito alla flat tax.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La patrimoniale proposta da Letta? Tasso il nonno per aiutare il nipote… Magari può andare bene in Venezuela o in Unione sovietica, ma non in un paese che si vuole libero, moderno, solidale e meritocratico. Penso che aiutare i nipoti sia fondamentale, ma nuove tasse in Italia in questo sono l’ultima delle cose intelligenti da proporre e imporre agli italiani”.

Middle placement Mobile

“Stiamo lavorando per mettere nel programma due temi su energia e infrastrutture. Aggiungere il nucleare tra le fonti energetiche pulite e quanto alle infrastrutture dare via libera alle troppe infrastrutture bloccate da tempo tra cui il Ponte sullo stretto di Messina”.