Conte esclude una riapertura con il Pd: "Letta offra i collegi che si sono liberati a Di Maio e Tabacci"

globalist

7 Agosto 2022 - 20.10

Preroll

A dire il vero Letta ha chiuso con M5s (almeno per queste elezioni) e n on ha mai pensato di tornare indietro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma lui, Giuseppe Conte, immagina che il segretario democratico possa tornare da lui.

Middle placement Mobile

“Qualcuno mi chiede: e se ora Letta riaprisse al Movimento? Provo a dare una mano e a evitare ulteriori imbarazzi, dopo le dannose decisioni che sono già state prese. Noi non siamo professionisti della politica. Il balletto di questi giorni, tra giochi di potere e spartizioni di seggi, ci ha lasciati stupefatti. Noi condividiamo con i comuni cittadini una visione della politica diversa. È per questo che già con Draghi e ancor più in questi giorni abbiamo parlato solo di temi: tutela dell’ambiente, salario minimo, lotta al precariato, sostegni ben più consistenti a imprese e famiglie e tante altre priorità che ci vengono suggerite dai bisogni reali dei cittadini. A questo punto a Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e senza nessuna acrimonia».

Dynamic 1

Lo scrive su Facebook il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte