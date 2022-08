A Salvini va di traverso l'accordo Pd con Verdi e Sinistra: "Vogliono solo poltrone"

globalist

Gli è andato di traverso: `Non è un accordo per governare´ confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra Italiana. Quindi accordo solo per salvare le poltrone? E Calenda che dice? Senza vergogna. Il 25 settembre saranno gli Italiani a dare la risposta migliore!». Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

Non vedo l’ora di vedere un ministro della Lega a difendere i confini e l’orgoglio di questo Paese. Dal 25 settembre si cambia, ora tocca a voi!