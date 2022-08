Elezioni, Renzi: "Io con Berlusconi? No grazie. Andiamo da soli, con le nostre idee"

globalist

5 Agosto 2022 - 09.20

Matteo Renzi chiude la porta a Silvio Berlusconi, che aveva provato a tirarlo a sé in una delle sue ultime uscite. L’ex segretario dem, in un’intervista a Rtl 102.5, ha risposto all’ex cavaliere. “Io sono uno di quelli che non ha mai parlato male dal punto di vista personale di Berlusconi, sicuramente c’è un rapporto di rispetto. Tutti dicono che Iv non la vuole nessuno ma poi sono tutti a bussare alla nostra porta per chiederci cosa facciamo”.

“Caro Silvio no grazie, noi non partecipiamo a una coalizione di centrodestra dove c’è chi ha sempre votato contro Draghi e chi, pur avendo votato Draghi, poi gli ha tolto la fiducia”, ha osservato.

“Dobbiamo essere seri, questo gioco delle alleanze è un incredibile teatrino, una telenovela ambulante, una fiction, una commedia che non fa ridere. A destra c’è Meloni che era contro il governo Draghi con Berlusconi e Salvini che lo sostenevano. A sinistra parlano di agenda Draghi ma con Fratoianni. M5s sono quelli che conosciamo. Noi andiamo da soli, con le nostre idee. Tutti i sondaggi ultimi ci danno intorno alla soglia e io sono convinto che arriveremo al 5%”.

Alla domanda se lo abbia cercato Fi per un’intesa, Renzi ha risposto: “Tutti dicono che non abbiamo voti, ma tutti ci cercano. C’è chi per uno scranno rinuncia a un’idea, io no. Mi hanno proposta la presidenza del Senato per votare la Casellati al Quirinale, mi hanno proposto di fare il ministro nel Conte ter… Ma con me queste cose non funzionano”.