Elezioni, De Magistris: "Conte ormai fa parte del Sistema, ma se Di Battista avesse voglia..."

5 Agosto 2022 - 11.19

Luigi De Magistris non correrà insieme al Movimento 5 Stelle. L’ex sindaco di Napoli, in un’intervista a La Stampa, ha confermato il no all’alleanza con il M5s e l’ha così motivata. “Abbiamo offerto a Conte un salvagente politico importante. Rompi con il Pd? Bene, sei serio? No, ormai fa parte del sistema. Sono più vicino io di lui alla base dei 5Stelle”.

L’ex sindaco di Napoli sostiene di avere realizzato in città “quello che i Cinque stelle avevano nel programma. Non siamo settari né estremisti. Il suo – prosegue De Magistris su Conte – è solo un riposizionamento da campagna elettorale”.

Con Alessandro Di Battista, invece, “c’è un dialogo”, rivela. “Ci sono molti più punti in comune tra me e lui che tra lui e Conte. Se avesse voglia di partecipare al nostro progetto si potrebbero fare tante cose insieme”.

Sembra oramai tramontato un accordo anche con Sinistra italiana e Verdi. “La stragrande maggioranza del loro elettorato vorrebbe che andassimo insieme – dichiara il portavoce nazionale di Unione popolare -, ma hanno scelto un accordo di potere e poltrone”.