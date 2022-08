Elezioni, Calenda contro Fratoianni: "Ora basta, non c'è spazio per voi in coalizione"

globalist

5 Agosto 2022 - 10.36

Preroll

Con Nicola Fratoianni che dice che “l’agenda Draghi non esiste”, per Carlo Calenda si è “fatta chiarezza: a queste condizioni per quanto ci concerne non c’è spazio per loro nella coalizione”. In un tweet il leader di azione riprende l’ultima dichairazione di Fratoianni sull’agenda Draghi e scrive: “Direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del tutto evidente che c’è una scelta netta da fare per il Pd che ha siglato un patto chiaro con noi che dice l’opposto”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il leader di Azione Carlo Calenda si esprime sulle turbolenze che stanno scuotendo la sua coalizione: “Abbiamo fatto una scelta di responsabilità molto sofferta ma a condizioni nette. Non siamo disponibili a rivedere nessun punto di quanto sottoscritto. Ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera e iniziative incoerenti con quanto definito. Anche basta”.

Middle placement Mobile

Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda. “Della sorte di Di Maio, D’Incà, Di Stefano e compagnia non ce ne importa nulla. Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti meglio è per il paese. E per quanto concerne l’agenda o è quella di Draghi o è quella dei no a tutto. Chiudiamo questa storia ora”.

Dynamic 1

Aggiunge. “C’è una ambivalenza che tormenta la sinistra dalla sua origine: riformismo o massimalismo. Una scelta mai compiuta fino in fondo che ha determinato contraddizioni e sconfitte. L’accordo sottoscritto dal Pd è una scelta. Può essere cancellata ma non annacquata. Decidete”. conclude Calenda.