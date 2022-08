Elezioni, Renzi: "Noi la sorpresa delle elezioni, supereremo la soglia senza problemi"

globalist

4 Agosto 2022 - 12.07

Matteo Renzi ha parlato dalle colonne del Il Tirreno, mostrando grande fiducia per la sua avventura, fin ora, in solitaria alle prossime elezioni. ”Noi supereremo tranquillamente la soglia. E saremo la sorpresa delle elezioni”.

“Il Pd ha chiuso le porte a chi lo ha guidato per anni. Preferiscono allearsi con Brunetta e Di Maio anziché con noi. Ne prendiamo atto. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, aggiunge l’ex premier ed ex segretario Pd.

Renzi spiega di aver chiesto ai suoi di “metterci la faccia” in questa campagna elettorale, specie in Toscana dove saranno schierati molti big toscani. “Italia Viva – sottolinea – è un partito riformista che prenderà voti essenzialmente da tre contenitori di delusi. Chi è deluso dalla destra, chi è deluso dal Pd e chi è deluso da Azione. Però non saremo una delle tante liste di centro: saremo l’unico schieramento moderato e riformista”.

Infine, il leader di Italia Viva esclude ogni ipotesi di alleanze con il centrodestra: “No. Noi siamo quelli che hanno voluto e portato Draghi a Palazzo Chigi. Il centrodestra e Conte sono quelli che lo hanno mandato a casa”.