Elezioni, Patuanelli: "Il M5s sposa l'agenda Parisi, aperti a sinistra per salvare il clima"

globalist

4 Agosto 2022 - 09.54

Preroll

Il ministro Stefano Patuanelli, esponente del M5s, in un’ intervista a La Stampa, ha parlato delle politiche volte alla salvaguardia del clima sponsorizzate dal professor Giorgio Parisi: i Cinquestelle, dice, “abbracciano l’agenda Parisi. I partiti mettano in chiaro, davanti ai cittadini, le loro agende. Noi lo abbiamo fatto, con la nostra agenda sociale”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle parole del premio Nobel per la Fisica, Patuanelli vede “un manifesto ecologista su cui non ci possono essere incertezze”. Può essere una base per un’intesa con Sinistra e Verdi? “Non mi sto occupando di alleanze – premette – ma noi poniamo dei temi chiari. Se Sinistra italiana e Verdi vorranno unirsi a noi, bene, altrimenti vorrà dire che saremo gli unici a porre certi temi”. Di certo, aggiunge, “non si può fare un’alleanza con chi vuole nucleare o tecnologie superate di gestione dei rifiuti e poi pensa di presentarsi agli elettori da ecologista, partecipando ai Fridays for Future. C’è un limite”.

Middle placement Mobile

Patuanelli guarda con rammarico all’accordo nel centrosinistra, essendo stato “quello che tra i Cinque stelle ha creduto di più all’alleanza con il Pd. E mi fa male vedere il Pd spostarsi a destra” ma “il percorso si è interrotto e le evoluzioni che stiamo vedendo in questi giorni ci mostrano anche il perché. Sono convinto che per battere la destra serva la sinistra, non un’ammucchiata al centro”.