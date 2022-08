Elezioni, Verdi e Si in fermento: "Sono cambiate le condizioni, rinviato il vertice con il Pd"

globalist

3 Agosto 2022 - 14.06

L’alleanza Verdi e Sinistra “ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri”.

E’ quanto si legge in una nota. “Registriamo comunemente – prosegue – un profondo disagio nel Paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore”.

Cosa hanno detto

La proposta del Pd “è irricevibile, noi siamo un progetto politico che si sta fortemente radicando e riteniamo di avere più voti dello stesso Calenda”.

Lo dice Angelo Bonelli di Europa Verde al Corriere della Sera. “Basta guardare i risultati delle ultime amministrative”. Non aver posto nei collegi uninominali? “Quell’accordo per noi non è vincolante. E poi se non candidano me e Fratoianni, allora non si candidano nemmeno gli altri: Calenda, Della Vedova, Di Maio, Tabacci e Letta. I punti dolenti sono altri: dobbiamo discutere nei contenuti”.