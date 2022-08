Elezioni, Tajani: "Il programma del centrodestra sarà su pochi punti condivisi"

globalist

3 Agosto 2022 - 11.48

Il centrodestra è al lavoro per stilare un programma condiviso tra i vari alleati, in vista delle elezioni del 25 settembre. Ne ha parlato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, che ha dato qualche anticipazione.

“Il programma unitario del centrodestra sarà probabilmente fatto di pochi punti fondamentali”. Tra i punti, considerati “minimo comun denominatore” del programma Tajani elenca la collocazione internazionale, “dalla parte dell’Occidente, della Nato e dell’Ucraina. Le riforme istituzionali, c’è un accordo. La lotta alla pressione fiscale, c’è un accordo”.

“Sui collegi si sta lavorando, poi la terza riunione che si sta facendo oggi è quella per elaborare liste per gli italiani all’estero. Lì la legge elettorale è diversa, proporzionale con preferenze, quindi ci sarà un lista unitaria con all’interno rappresentanti dei tre partiti in tutti i collegi. Non ci sono problemi particolari, tutto procede per il meglio, non ci sono le liti che ci sono a sinistra”.