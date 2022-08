Elezioni, i Verdi alzano la voce: "Irricevibile la proposta del Pd, Calenda ha meno voti di noi"

globalist

3 Agosto 2022 - 10.29

La proposta del Pd “è irricevibile, noi siamo un progetto politico che si sta fortemente radicando e riteniamo di avere più voti dello stesso Calenda”.

Lo dice Angelo Bonelli di Europa Verde al Corriere della Sera. “Basta guardare i risultati delle ultime amministrative”. Non aver posto nei collegi uninominali? “Quell’accordo per noi non è vincolante. E poi se non candidano me e Fratoianni, allora non si candidano nemmeno gli altri: Calenda, Della Vedova, Di Maio, Tabacci e Letta. I punti dolenti sono altri: dobbiamo discutere nei contenuti”.