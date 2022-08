Elezioni, Conte: "Noi distanti dalla destra e dall'Ammucchiata. Faremo le parlamentarie"

globalist

3 Agosto 2022 - 10.15

Giuseppe Conte ha ribadito la sua distanza dal campo largo di Enrico Letta, che ha recentemente abbracciato anche Calenda e +Europa. In un’intervista alla Rai, l’ex premier ha parlato dei suoi progetti futuri in ottica elezioni.

“Dobbiamo assolutamente fare le parlamentarie, è un passaggio che rientra nella democrazia diretta per dare agli iscritti la possibilità di dare indicazioni sulla scelta dei candidati”.

“I cittadini devono capire innanzitutto che non devono rifugiarsi nell’astensionismo, perché chi oggi si astiene consentirà ad altri di decidere al suo posto. Dobbiamo assolutamente recuperare la fiducia dei cittadini”.

“Il modo migliore per recuperare la fiducia dei cittadini è offrire loro delle misure e dei progetti, e impegnarsi a realizzarli, costi quel che costi. Con noi avranno questa garanzia. Possiamo commettere qualche errore, non siamo infallibili, ma con noi hanno la garanzia che non ci fermeremo mai fino a che quegli impegni non saranno realizzati”.

“Noi parleremo con tutti quelli che ci permetteranno di realizzare il programma presentato agli elettori. Il nostro programma è però molto lontano sia dalla destra ma anche dalle misure dell’ammucchiata”.

“Anche in questo campo largo è difficile quale minimo comun denominatore troveranno, sull’ecologia l’ambiente, chi vuole una patrimoniale e chi no. Difficile di lavorare per il bene del paese”.