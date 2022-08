Elezioni, Conte: "Il centrodestra è un campo dei miracoli, sono partite le televendite"

globalist

2 Agosto 2022 - 11.11

Il centrodestra sembra “un campo dei miracoli” dove “sono partite le televendite”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ai microfoni di Radio Anch’io.

“Ci presentiamo rispetto ad altre coalizioni che sembrano dei campi dei miracoli, dove sono partite delle televendite, mi riferisco al centrodestra”, ha detto Conte, mentre “il campo largo è diventato un campo di battaglia. E mi viene da dire che chi di arroganza ferisce, il pd, di arroganza perisce: guardate Calenda come sta trattando il pd. Lasciamoli litigare, noi siamo da soli, coerenti”.

Per il Movimento 5 Stelle il fatto che “alcuni compagni di squadra si sono allontanati” è “un elemento di chiarezza, perché ci permette di presentarci agli elettori e di dire che siamo stati coerenti anche a costo di alcune perdite di persone che hanno deciso di fondare dei partiti last minute pur di continuare a cercare nuove collocazioni politiche”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che in un’intervista a Radio Anch’io ha affermato: “Questa coerenza di chi è rimasto, di noi che ci presentiamo agli elettori, ci rafforza”.