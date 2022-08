Elezioni, Conte contro l'alleanza Pd-Azione: "In bocca al lupo alla nuova ammucchiata"

globalist

2 Agosto 2022 - 16.44

Preroll

Arriva l’intesa tra il Pd e Azione. A riferirlo sono state le fonti di Più Europa e Azione mentre l’incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Azione Carlo Calenda e il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova era ancora in corso. Immediato il commento di Giuseppe Conte, che ha definito “ammucchiata” la nuova alleanza di centrosinistra.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Finalmente è finita la telenovela Letta-Calenda: in bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd, passando per Calenda, che non ha mai messo il naso fuori da una Ztl. Si riconoscono nell’agenda Draghi. Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà giovanile saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo” è il commento caustico su Twitter del leader M5s, Giuseppe Conte.