Elezioni, Nardella: "I sindaci saranno la grande novità della campagna elettorale"

1 Agosto 2022 - 12.41

“La vera novità di questa campagna elettorale saranno i sindaci del centrosinistra, i sindaci democratici perché in questa campagna che già si annuncia rissosa, per certi aspetti anche troppo faziosa e piena di personalismi, porteremo tanta concretezza”.

Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento al giardino di Boboli. “Saremo la più grande novità di questa campagna elettorale e saremo l’arma vincente del centrosinistra, del Pd contro Fratelli d’Italia e Meloni”. Il motivo, chiarisce il sindaco di Firenze, è il legame con “le questioni concrete, porteremo soluzioni pragmatiche su molti punti che già oggi discuteremo con il segretario Letta come l’ambiente, guardate ai problemi della siccità, del traffico, dello smog, dell’efficientamento energetico, come la sicurezza che non è un monopolio di destra è un diritto di tutti i cittadini a cominciare da quelli più deboli, come le questioni del lavoro e le questioni sociali”.

Per Nardella “noi, che siamo tutti i giorni a contatto con gli anziani e i giovani e ci occupiamo dei problemi che stanno a cuore delle persone, porteremo una grande ventata di concretezza e di novità in questa campagna elettorale”.