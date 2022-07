Conte: "Vogliono lo schema Letta-Meloni per emarginarci dalla campagna elettorale"

globalist

Conte non ci sta e alza i toni anche nei confronti del Partito democratico con il quale, prima della decisione di non votare la fiducia a Draghi, i rapporti erano eccellenti. «Vogliono creare uno schema per cui esiste il centrodestra impersonato dalla Meloni e il centrosinistra impersonato da Letta. Ci vorrebbero completamente fuori, ci vorrebbero emarginare dalla campagna elettorale».

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in videocollegamento con l’assemblea del M5S Lombardia, che si è tenuta a Palazzo Pirelli a Milano.

Buttati fuori del palazzo – «Non abbiamo nulla di cui vergognarci, perché dalla legge anticorruzione al reddito di cittadinanza, dal superbonus al taglio dei parlamentari e dei privilegi abbiamo realizzato tutti i nostri impegni. E questa è la ragione per cui oggi ci buttano fuori dal Palazzo. Lo avete visto plasticamente al Senato. Paghiamo un prezzo per la nostra coerenza». Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in videocollegamento con l’assemblea del M5S Lombardia, tenutasi a Palazzo Pirelli a Milano. «Pur non avendo voluto le elezioni -ha continuato- abbiamo lavorato responsabilmente per una coerenza politica per portare avanti temi e contenuti. Questo è chiaro a tutti ad eccezione di un mainstream che ci vuole descrivere come irresponsabili. Il nostro è stato un grande atto di responsabilità nel momento in cui il nostro Paese affronta un’emergenza drammatica, con un’azione di governo timida e assolutamente inidonea ad affrontare le sofferenze delle famiglie e imprese».